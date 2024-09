Mark Hateley segnò, in un derby del 1984, un gol molto simile a quello segnato da Matteo Gabbia, difensore del Milan, domenica ai nerazzurri

Domenica scorsa, a 'San Siro', al'89' del derby Inter-Milan, il difensore centrale rossonero Matteo Gabbia, saltando in testa a Davide Frattesi (centrocampista che non sta propriamente simpatico ai tifosi milanisti), ha deciso la stracittadina con il gol del definitivo 1-2. Riconsegnando al Milan un successo che, in un derby di Milano, mancava da oltre due anni (3 settembre 2022 l'ultima volta).