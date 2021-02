Milan, Gabbia è pronto per il rientro | Serie A News

Milan, Gabbia convocato per la Stella Rossa?

Stefano Pioli, tecnico del Milan, può sorridere: l’infermeria rossonera, piano piano, si sta svuotando. Il giocatore più vicino al rientro in campo, come rivelato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è Matteo Gabbia.

Il difensore centrale rossonero, classe 1999, si era infortunato lo scorso 13 dicembre, in occasione di Milan-Parma 2-2 a ‘San Siro‘, quando si è procurato una lesione distrattiva del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

In settimana, finalmente, Gabbia dovrebbe cominciare ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni. Il numero 46, pertanto, potrebbe essere convocato per Spezia-Milan di sabato prossimo.

Anche se, molto probabilmente, il suo nome tra i calciatori a disposizione di Pioli lo si rivedrà per Stella Rossa-Milan di giovedì 18 febbraio, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma a Belgrado.

