Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, si sta allenando duramente in questi giorni a Milanello per ritagliarsi un posto in squadra in questa stagione. È possibile che giochi titolare già sabato sera a 'San Siro', in occasione di Milan-Venezia, al posto di uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović.