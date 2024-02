Milan, Gabbia e Adli risorse per i rossoneri di Pioli: ora giocano sempre

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli, in questa stagione, abbia trovato due titolari inaspettati: Matteo Gabbia e Yacine Adli. Tanto il difensore italiano classe 1999 quanto il centrocampista francese del 2000, infatti, erano ai margini del progetto tecnico rossonero appena un anno fa e ora, invece, non escono quasi mai dalla formazione base del Diavolo.

A inizio luglio entrambi, Gabbia e Adli, erano destinati a giocare una stagione lontano dal Milan. Per l'ex Bordeaux non c'era spazio in mediana e Pioli gliel'aveva anche detto. Adli ha fatto finta di non sentire, si è imposto per rimanere, ha resistito, studiando anche in altri ruoli e posizioni. Pioli gli ha dato una mezza apertura nella tournée negli Stati Uniti d'America e il resto l'ha fatto il numero 7.