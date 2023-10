Milan, Pioli si gioca il futuro in rossonero: Scudetto o addio a giugno?

In fondo, è quello che gli ha augurato Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, premiandolo venerdì scorso per le 200 presenze ufficiali sulla panchina rossonera. "Il grande traguardo sarà a maggio quando speriamo tutti di festeggiare". Appare evidente, quindi, come Pioli, dopo le sconfitte contro Juventus e PSG e con il Napoli alle porte, sia consapevole di come questa stagione rappresenti per lui un bivio.

La sua conferma in rossonero passa da risultati e trofei — Al di là del ricco contratto in essere fino al 30 giugno 2025. Il suo ciclo al Milan è stato ed è tuttora importante. Pioli ha e sente la fiducia del club. Ma, al tempo stesso, è consapevole che dopo gli investimenti societari nel calciomercato estivo e la scelta di mandare via Paolo Maldini per dargli ancora più potere, la decisione futura di RedBird e Gerry Cardinale sul suo conto passi inevitabilmente dai risultati del campo.

L'obiettivo stagionale del Milan è vincere il 20° Scudetto, quello della seconda stella, e Pioli lo ha confermato ieri in conferenza. "La proprietà è ambiziosa e ha fatto sì che la squadra sia competitiva: il nostro obiettivo è lo Scudetto, certo, anche se non siamo gli unici a volerlo". Lo vogliono anche Inter, Juventus e lo stesso Napoli, l'avversaria di oggi. Per Pioli quello di stasera al 'Maradona' sarà giù un test match importante in vista del futuro a breve termine. Poi si penserà a ciò che sarà. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Furlani punta al gran colpo a centrocampo >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.