Milan, futuro incerto per Gazidis: ci sarà un confronto con Cardinale

Il contratto di Ivan Gazidis con il Milan scadrà a novembre. Ha fatto un ottimo lavoro con i rossoneri, ma non è detto che resti anche dopo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , il cui futuro nel club di Via Aldo Rossi ad oggi è incerto.

Il Presidente Paolo Scaroni , lunedì mattina, ha parlato in radio dicendo: «Siamo sicuri di contare su Gadizis fino al termine del contratto, a fine novembre».

E poi, che farà Gazidis? Resterà al Milan o concluderà la sua esperienza? Secondo la 'rosea', in autunno il CEO sudafricano si confronterà con Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird Capital Partners e sceglierà il percorso che ritiene più appropriato.

Ad oggi, però, immaginare un addio di Gazidis al Milan è più che possibile. L'ex dirigente dell'Arsenal, in un quadriennio di lavoro molto complicato dal tumore alla gola scoperto nel 2021, ha fatto un grandissimo lavoro nel migliorare i conti del Diavolo per riportarlo in alto.