Milan, Furlani è tornato da Dubai con il rinnovo di Emirates: le cifre

Milan, Furlani strappa il rinnovo ad Emirates!

Un successo, concreto, per il quotidiano sportivo nazionale Furlani l'avrebbe riportato già adesso. Emirates, compagnia aerea di bandiera dell'Emirato di Dubai e sponsor del Milan dal 2007, intende, infatti, apporre la propria firma sul rinnovo del contratto come 'main sponsor' del club di Via Aldo Rossi.