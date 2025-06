Milan, Furlani: 'Competitivi per vincere trofei'. E sul ruolo di Ibra ...

La chiosa dell'amministratore delegato della società rossonera è sulla cessione dei giocatori importanti della rosa del Milan. Finora è partito Tijjani Reijnders, ceduto al Manchester City e sta per farlo anche Theo Hernández, in dirittura d'arrivo per il suo trasferimento all'Al-Hilal. «Se ci sono degli interessamenti per dei nostri giocatori è perché sono riconosciuti come forti. Poi l’anno scorso non c’è stato il giusto contesto e non hanno reso al massimo. Ma sono forti: da un lato non c’è bisogno di una rivoluzione, dall'altro lato ci sono tanti interessamenti il che non vuol dire che sono in vendita».