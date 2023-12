Milan-Frosinone, Simic pronto al debutto. Camarda andrà in panchina

Out per infortunio Malick Thiaw, Simon Kjær, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Pioli ha, come eventuali alternative, l'utilizzo di Rade Krunić, di Davide Calabria o di Davide Bartesaghi da centrale difensivo. Con le seguenti 'obiezioni': Krunić, contro il Borussia Dortmund in Champions, ha sbagliato più di una volta; il vice di Calabria (Alessandro Florenzi) ieri non si è allenato e Bartesaghi, in Prima Squadra, ha sempre fatto finora l'esterno a sinistra.

In panchina anche Nava, Bartesaghi, Álex Jiménez e Chaka Traorè — Quindi è probabile che tocchi davvero a Simic giocare da titolare. In panchina, poi, nel Milan che affronterà i canarini di Eusebio Di Francesco con la volontà di tornare a vincere dopo l'amara serata in Champions League, spazio a tanti altri giovani. Il portiere Lapo Nava, i difensori Bartesaghi e Álex Jiménez, poi l'esterno d'attacco Chaka Traorè e il centravanti Camarda. Tutti Under 20, con Camarda addirittura non ancora 16enne.

Se confermata, la formazione iniziale rossonera per Milan-Frosinone di domani sarà la più giovane della stagione, con 25 anni e 31 giorni di media. LEGGI ANCHE: Maldini ne ha per tutti: il suo addio al Milan tra verità e retroscena >>>

