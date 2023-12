Milan-Frosinone, Pioli obiettivo Scudetto: si riparte dalle sicurezze

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi parla anche di Milan-Frosinone . I rossoneri hanno un solo modo per ripartire: battere il Frosinone stasera e riprendere a correrere dopo la batosta col Dortmund . Perché se la qualificazione agli ottavi di Champions è appesa al filo, in campionato è un'altra storia, parole di Pioli: «Mancano 25 partite alla fine e se qualcuno di noi qui dentro credesse di non poter raggiungere Inter e Juve in 25 partite, giovedì non si sarebbe presentato al campo».

Milan, Tomori e Reijnders le sicurezze

Pioli, si legge, riprtirà dalla sue certezze. Con Fikayo Tomori su tutti. Perché è il leader della difesa, che ha ripreso a guidare come ai bei tempi, e perché è l’unico centrale della rosa disponibile: gli altri, da Kalulu a Thiaw, da Kjaer a Pellegrino, sono in infermeria. Tomori non parte dalla panchina dallo scorso 15 aprile, l'ultima volta tenuto a riposo per scelta tecnica. L’altro a cui non rinuncia il Milan è Tijjani Reijnders. Pioli finora lo schierato dal 1’ in 13 partite di A su 13, mentre in coppa lo ha lasciato in panchina solo con il Newcastle.