Milan-Frosinone, Passerini: “Numeri non inducono all’ottimismo”

Milan-Frosinone, Passerini: "L’altra grana riguarda gli infortuni"

"A condizioni normali il confronto interno con una neopromossa non avrebbe portato con sé questo carico-maxi di ansie, ma la verità è che i numeri recenti non inducono affatto all'ottimismo: due soli successi nelle ultime otto partite sono un ritmo da zona medio-bassa della classifica, non da piazzamento Champions. L'altra grana riguarda invece l'ormai costante emergenza infortuni, che continua ad essere da allarme rosso. In attacco mancheranno Leao e Okafor oltre allo squalificato Giroud, ma anche la difesa è a pezzi: dopo Kalulu, Kjaer e Pellegrino, è out anche Thiaw. Pioli si trova così inevitabilmente ad affidarsi al Milan dei ragazzini, dall'inizio o a gara in corso: dopo il quindicenne Camarda che ha debuttato contro la Fiorentina e il 18enne Traorè che ha esordito in Champions, oggi potrebbe toccare all'altro neo maggiorenne Simic".