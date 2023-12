Milan-Frosinone, tocca ancora a Jovic: il suo tempo sta per scadere

Giocherà in Milan-Frosinone perché resta più 'attrezzato', al momento, di Francesco Camarda, nell'assumersi le responsabilità. Ha girato molto, in carriera, giocando in stadi come il 'Marakana' di Belgrado, il 'Bernabéu' di Madrid, incantando il pubblico dell'Eintracht Francoforte. Dal 2019 ad oggi, però, il suo rendimento è in picchiata e da quando è arrivato in Italia, tra Fiorentina e Milan, non è riuscito ad invertire la tendenza.

Con il Milan il serbo ancora non è riuscito a segnare — Per Jovic, tra l'altro, Milan-Frosinone rischia di essere una delle ultime chance che ha di convincere tutti a puntare ancora su di lui. Il calciomercato di gennaio, infatti, è alle porte e il Diavolo potrebbe ingaggiare un altro centravanti. Dovrà tornare a fare ciò che sapeva fare bene, segnare. Ha realizzato 73 gol in cinque Paesi differenti (Serbia, Portogallo, Germania, Spagna e Italia) più 10 in Nazionale. È con il Diavolo che deve ancora spaccare lo zero: ci riuscirà contro i canarini di Eusebio Di Francesco? Il suo tempo sta per scadere. LEGGI ANCHE: Maldini ne ha per tutti: il suo addio al Milan tra verità e retroscena >>>

