Milan e Francia: Giroud si è preso tutto. A gennaio anche il rinnovo

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha esordito ai Mondiali con la Francia con una doppietta. Degna prosecuzione di un anno solare da urlo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, centravanti del Milan, che con la doppietta realizzata in occasione di Francia-Australia 4-1, debutto dei 'Bleus' di Didier Deschamps ai Mondiali in Qatar, è entrato ufficialmente nella storia della sua Nazionale.

Giroud, un 2022 spettacolare tra Milan e Francia — Giroud, in patria, è infatti l'eroe del momento. Celebrato da tutti i suoi compagni e dall'intero movimento calcistico transalpino per aver eguagliato il record di Thierry Henry. Con i due gol rifilati, infatti, ai 'Socceroos', Giroud ha raggiunto quota 51 reti (in 105 presenze) con la Francia, raggiungendo l'ex Arsenal in vetta alla classifica dei bomber di tutti i tempi della Nazionale.

E dire che, la scorsa estate, le chance che Giroud andasse in Qatar con la Francia erano davvero molto basse. Poi, però, l'attaccante, a suon di prestazioni eccellenti e di reti pesantissime con la maglia del Milan, ha convinto Deschamps ad inserirlo tra i 26 convocati per i Mondiali. L'infortunio di Karim Benzema, poi, gli ha spalancato le porte della titolarità e lui non ha fallito.

Il record che deteneva, dal 2009, Henry ha riempito di orgoglio il centravanti del Milan. Ma il suo secondo record riguarda anche la carta d'identità. Come ricordato dal 'CorSport', infatti, con 36 anni e 53 giorni Giroud è il giocatore più 'anziano' di sempre della Francia ai Mondiali. Ma con il primo gol all'Australia è anche divenuto il marcatore più anziano nella storia dei 'Bleus'. Superando, in questo caso, un altro mostro sacro come Zinedine Zidane, che era andato in gol a 34 anni e 16 giorni nella finale dei Mondiali 2006 persa contro l'Italia.

Tanti record centrati e cuore dei sostenitori del Milan conquistati — Insomma, Giroud vive giorni di grande euforia. L'entusiasmo per questi traguardi ha coinvolto anche il Milan. Il bomber di Chambéry, infatti, è entrato subito nel cuore dei sostenitori del Diavolo. È un esempio di professionalità per i giovani a Milanello e, pertanto, anche le sue gesta in Nazionale sono apprezzate. Giroud sta vivendo un 2022 finora indimenticabile ed inaspettato: a 36 anni, è una seconda giovinezza.

Prima lo Scudetto conquistato a maggio con gol pesanti; quindi gli ottavi di Champions League con 4 reti nel girone, poi la convocazione per i Mondiali e i record centrati subito. Inutile dire che Giroud, adesso, non vuole fermarsi più. Ha ancora fame. Contro Danimarca e/o Tunisia avrà la chance di staccare Henry in vetta alla graduatoria 'all time' dei bomber della Francia. E a gennaio, quando tornerà (chissà se con la Coppa del Mondo) otterrà anche il rinnovo del contratto con il Milan fino al 2024. Post Ibra, bella idea di Maldini: le ultime news di mercato >>>