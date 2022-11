Calciomercato Milan – Post Ibra, bella idea di Maldini: le ultime news

Il campionato di Serie A si è fermato più di una settimana fa per dare spazio allo spettacolo offerto dai Mondiali di Qatar 2022. Il lavoro delle dirigenze, però, non si ferma mai, e a poche settimane dall'inizio della finestra invernale il mercato può considerarsi già nel vivo. Non vuole certo essere da meno il Milan, che nelle persone di Paolo Maldini e Frederic Massara continua ad agire sotto traccia per mettere a segno qualche colpo a sorpresa. Uno dei reparti maggiormente monitorati è quello dell'attacco, dove a fine stagione potrebbero anche esserci movimenti in uscita.