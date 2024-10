Questo anche se squadra e staff tecnico avrebbero bisogno, molto, del supporto della società. Ibra, Furlani e Moncada avevano lasciato 'San Siro', dopo Milan-Napoli, a mezzanotte inoltrata, dopo aver fatto l'ennesimo punto della situazione ed aver analizzato i motivi della sconfitta contro la squadra di Antonio Conte . Già, proprio quell'allenatore top mai preso in considerazione per la sostituzione di Stefano Pioli .

Analizzata martedì notte a 'San Siro' la sconfitta contro il Napoli

Fonseca si era detto soddisfatto di quanto prodotto dal suo Milan nel match contro i partenopei. È vero, ci sono state diverse occasioni non concretizzate. Ma il Diavolo ha fatto poco, in termini qualitativi. E il rapporto tra Fonseca e Rafael Leão, gettato nella mischia al 60' e unico che ha provato ad accendere la contesa, non propriamente idilliaco, di certo non facilita la risalita dei rossoneri in classifica.