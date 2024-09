Fonseca vuole un Milan versatile, adattabile ad ogni avversario

Fonseca ha trovato la strategia per il Milan

Il Milan sceso in campo domenica si presentava come un 4-2-4 estremamente offensivo, almeno sulla carta. Con tutti e quattro gli attaccanti impegnati in un intenso lavoro senza palla, ma offrendo anche interessanti variazioni nelle posizioni occupate. Un sistema che potrebbe rivelarsi utile contro squadre che si difendono in modo molto compatto, dove sarà necessario avere più creatività in fase offensiva. Già nei primi 20 minuti contro il Liverpool si erano intraviste buone idee, grazie all'utilizzo del triangolo di centrocampisti puri, con Tijjani Reijnders più avanzato. L'olandese possiede doti uniche, sia nella progressione che nell’ultimo passaggio. Sta migliorando nella lettura del gioco e sta affinando le tempistiche e la qualità delle sue decisioni in campo.