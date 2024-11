Milan, Fonseca sta dimostrando che la squadra è a misura europea, ma …

Il Milan di Paulo Fonseca , martedì sera, ha battuto 1-3 il Real Madrid in occasione della quarta giornata di Champions League . Dopo la partita, Gerry Cardinale ha fatto visita alla squadra negli spogliatoi e si è congratulato coi ragazzi per la prestazione offerta.

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Fonseca ha ripetuto quanto fatto contro l'Inter il 22 settembre: ribaltare i pronostici contro un'avversario più forte. Prima delle partita contro il Real Madrid, però, il Milan ha perso 0-2 contro il Napoli ed ha conquistato, con fatica, i 3 punti in casa del Monza. A Madrid, i rossoneri giocavano in fase di non possesso con un 5-3-2, Musah come quinto a destra in difesa ed uno tra Pulisic e Morata ad aiutare i due mediani.