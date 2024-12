Milan, Sacchi positivo sul Diavolo di Fonseca: “Sarà protagonista”. I motivi

Il Milan sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. I rossoneri non riescono a trovare la continuità necessaria per recuperare le tante squadre davanti a loro per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha scritto un pezzo per 'La Gazzetta dello Sport', parlando anche del Milan di Paulo Fonseca . "Da qualche settimana seguo con curiosità il percorso di Juventus e Milan . Ho notato che qualcosa si muove, che i due allenatori Motta e Fonseca , stanno cercando di imporre le loro idee e i giocatori dimostrano di essere disposti a recepirle. È sicuramente un passo in avanti ".

Milan, Sacchi: "Passo in avanti. Fonseca ha un dovere. I tifosi..."

I singoli e il gruppo: "La situazione del Milan è abbastanza particolare. Ha cambiato moltissimo sul mercato e ha deciso di affidare la panchina a Fonseca dopo il ciclo di Stefano Pioli che io considero molto positivo. Al Milan non assegnerei un voto alto: diciamo un 6 meno meno. Ci sono elementi come Theo Hernandez e Leao che prima erano i leader del gruppo e adesso, invece, faticano a entrare nel progetto. La difesa, se devo dirla tutta, non è insuperabile e anche quelli che si stanno mettendo in mostra, come l’olandese Reijnders o come Pulisic, non hanno sempre quella continuità necessaria a raggiungere grandi traguardi".