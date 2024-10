Milan, Fonseca allargherà il giro dei giocatori titolari — Ora, dunque, Fonseca dovrà trovare nuovi accorgimenti e sfruttare ogni risorsa del suo Milan. Ballottaggi, pertanto, di nuovo aperti. A destra, Emerson Royal non ha trovato fin qui costanza di rendimento e dovrà guardarsi dalla rimonta di capitan Davide Calabria, pronto a tornare in campo in Champions League contro il Club Brugge o il sabato successivo a Bologna.

Al centro della difesa, poi, Fikayo Tomori, finora quasi sempre presente, rischia di farsi sorpassare da Strahinja Pavlović, che appare pronto a riprendersi la scena dopo aver giocato appena un minuto nelle ultime quattro partite. Senza dimenticare Malick Thiaw che, un anno fa, era pilastro della retroguardia rossonera e ora non gioca mai.

Reijnders gioca sempre, anche in Nazionale: potrà rifiatare — Fonseca vuole risposte importanti anche da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders: i due giocano sempre, specialmente l'olandese, titolare indiscusso anche nella propria nazionale. Non stupirebbe, dunque, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', se ogni tanto l'ex AZ Alkmaar finisse in panchina per concedere minuti in campo a Ruben Loftus-Cheek.

In attacco, infine, occhio alle chance di Noah Okafor. Si candida per insidiare il posto di Tammy Abraham al fianco dell'intoccabile Álvaro Morata.