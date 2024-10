Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 31 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, d'altronde, visto che il momento in casa rossonera è davvero delicato. Emergono, in un oceano di incertezze, due protagonisti in assoluto nell'universo milanista e proprio su questi due i giornali si sono concentrati. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.