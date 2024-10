"Ha sconfitto Venezia, Lecce, e Inter meno motivata degli ultimi tre anni"

Garlando ha poi incalzato. "Più si ascolta il tecnico portoghese, più si infittisce il mistero; ma come avrà fatto Pioli, con tutte quelle imperfezioni, a vincere uno Scudetto che mancava da 11 anni, a raggiungere una semifinale attesa per 15 stagioni e ad archiviare due secondi posti? Dal momento che finora Fonseca ha sconfitto solo il Venezia, il Lecce e l'Inter meno motivata degli ultimi tre anni, qualcuno della comunicazione dovrebbe consigliargli di concentrarsi di più sul presente e sul futuro e di voltarsi di meno indietro per fare le pulci ad altri".