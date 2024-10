Passerini: “Fonseca non può più sbagliare. Ha 7 partite per tenersi il Milan”

Sulle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca : "Paulo Fonseca non può più fallire, ha sette partite per tenersi il Milan: dal crash test di domani contro la sorprendente Udinese a San Siro fino alla trasferta trappola di Cagliari del 9 novembre. In mezzo Bruges, Bologna, Napoli, Monza e Real Madrid".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Un lungo esame verità dal quale dipenderà non solo un gran bel pezzo dell'annata rossonera, con la classifica da aggiustare in Italia e in Europa, ma anche il destino del tecnico portoghese che è già in bilico dopo due mesi di partite".