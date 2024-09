Marchetti: “Se il Milan pensa di aver sbagliato scelta su Fonseca, deve cambiare”

L’editoriale di Luca Marchetti per Tuttomercatoweb analizza la situazione del Milan e di Paulo Fonseca . È chiaro che il portoghese non abbia ancora attecchito nell’ambiente rossonero. Questo, unito a problemi interni, rende la sua posizione precaria. Il cambio di allenatore, avvenuto in estate, era stato motivato dalla fine di un ciclo, ma adesso si parla di una possibile nuova svolta. Se il Milan si è reso conto di aver fatto un errore nella scelta, deve agire subito per evitare di perdere altro tempo prezioso .

Alcuni nomi sono già stati valutati. Tra questi c'è Maurizio Sarri, noto per il suo stile di gioco, che però in estate non era stato preso in considerazione. Un altro candidato è Edin Terzic, presente in tribuna contro il Liverpool, che sembra interessato al progetto rossonero. Infine,Thomas Tuchel, libero da vincoli, potrebbe essere un profilo ideale per il Milan.