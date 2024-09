Paulo Fonseca ha stimolato i giocatori del Milan prima del derby: missione compiuta. Ma non è stato l'unico gesto decisivo per la vittoria

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come Paulo Fonseca e il suo staff abbiano curato, nei minimi dettagli, l'avvicinamento al derby Inter-Milan, poi vinto dai rossoneri 1-2. Non soltanto nell'aspetto tattico, con il doppio centravanti (Álvaro Morata e Tammy Abraham) per la prima volta in campo insieme dall'inizio. Ma anche e soprattutto in quello psicologico.