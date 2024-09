Milan, Tuttosport: “Milan colabrodo, Fonseca in discussione”. Poi su Leao…

In vista del derby contro l’Inter , le preoccupazioni sono tante. La manovra offensiva nerazzurra e la difficoltà del Milan nel contrastare i rivali cittadini negli ultimi scontri diretti rendono la sfida particolarmente insidiosa. Fonseca insiste sul 4-2-3-1 , ma il modulo non sembra dare garanzie, soprattutto in fase difensiva. Fofana ha portato equilibrio a centrocampo, ma forse una linea a tre potrebbe offrire maggiore copertura, specialmente sulle fasce dove il Milan spesso si trova in inferiorità numerica.

Le speranze del Milan passano soprattutto per Rafael Leao. Finora, il portoghese ha faticato, con un solo gol stagionale. Contro il Liverpool, da lui ci si aspettava una reazione, ma non è arrivata. Fonseca confida in una sua serata di grazia nel derby, ma potrebbe non bastare per risollevare il Milan e la sua stessa panchina. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, probabili formazioni: Fonseca cambia modulo? La mossa