Milan, che succede? Attacco forte, ma serve più equilibrio: altro mediano?

Contro avversari di livello più alto, le cose potrebbero andare peggio. Il Milan rischia di continuare a subire gol facili, a causa di un assetto sbilanciato che lascia la difesa senza adeguata copertura. E non si tratta solo del rendimento difensivo di Leao, ma di una squadra che si scopre in ogni zona del campo, soprattutto quando gli esterni non rientrano a sufficienza e i centrocampisti non coprono le spalle alla difesa.

Il Milan di Fonseca, tanti moduli, ma poco equilibrio: altro mediano? — Fonseca ha sperimentato diverse soluzioni tattiche, ma la chiave potrebbe risiedere nel centrocampo. Se da un lato il Milan ha mostrato fluidità offensiva, con giocatori come Morata, Musah e Loftus-Cheek che hanno dimostrato grande dinamismo, dall’altro manca quella solidità centrale che permetterebbe alla squadra di essere più equilibrata.

L’idea di un centrocampo a tre potrebbe essere la risposta giusta: tre giocatori capaci di agire sia in fase offensiva che difensiva, con raddoppi e coperture più incisive. In questa versione, Loftus-Cheek potrebbe giocare da regista centrale, con Pulisic sulla destra e Leao a sinistra, mentre Morata agirebbe da punta centrale. Una seconda opzione prevede Musah come esterno destro, con Pulisic di nuovo centrale, Leao e Morata come coppia offensiva.

Fonseca ha anche sperimentato la soluzione più offensiva, con Morata come trequartista di raccordo, affiancato da Pulisic, Leao e Abraham, più spregiudicata ma con la condizione che il centravanti inglese si impegni anche in fase difensiva.

Bennacer: un’opzione in più — Non va di certo dimenticato Bennacer, che tornerà presto disponibile e che ha già dimostrato la sua versatilità giocando come regista, mediano o rifinitore. La sua presenza potrebbe offrire un ulteriore opzione per dare equilibrio al centrocampo rossonero e permettere a Fonseca di adattarsi meglio in base alle esigenze della partita.

La strada da percorrere — In conclusione, il Milan ha intrapreso un cammino offensivo sotto la guida di Fonseca, ma per puntare in alto, in Italia e in Europa, è fondamentale trovare un equilibrio. La difesa deve essere più solida e la squadra nel suo complesso più compatta. Un Milan più muscolare, più dinamico, meno sbilanciato in fase offensiva, sarebbe in grado di aspirare a traguardi più alti. Non è solo una questione di numeri, ma di mentalità: più solidità e meno fronzoli, per tentare la scalata verso le vette della classifica.