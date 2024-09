Milan, Fonseca ha salvato la panchina. Almeno per ora — Motivo per cui, nei festeggiamenti post derby, Fonseca ha ricordato nello spogliatoio del suo Milan la necessità di continuare su questa strada. Sia a livello di risultati, sia a livello di prestazioni. Allontanate, dunque, per ora le voci di un avvicendamento in panchina con Maurizio Sarri, Igor Tudor o Massimiliano Allegri (meno gettonato): anche se, come si sa, nel calcio tutto può cambiare molto in fretta.

Così fosse, la posizione di Fonseca tornerebbe in bilico. Per il quotidiano sportivo nazionale, la dirigenza del Milan tifa affinché la squadra, con Fonseca, trovi quella continuità che servirebbe a lottare per lo Scudetto della Seconda Stella. Il sogno di una stagione che, come obiettivo minimo, ha la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'idea di cambiare allenatore a fine settembre non piaceva e non piace a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović. Ma con un k.o. nel derby si sarebbe andati quasi certamente in quella direzione.

La dirigenza non vorrebbe cambiare. Il gruppo è con l'allenatore — Ora, però, Fonseca gode di più credito. Al di là del risultato della partita. Tanti segnali importanti non sono passati inosservati al club. Quali? Rafael Leão, uscito arrabbiato perché ci teneva a dare il suo contributo fino alla fine, è stato tra i più scatenati nei festeggiamenti e ha messo il risultato importante ottenuto dal gruppo prima della sua amarezza. Strahinja Pavlović, inizialmente in panchina per far spazio a Matteo Gabbia, è stato il primo a festeggiare il collega abbracciandolo dopo il gol decisivo.

Il difensore italiano in conferenza stampa ha inoltre lodato il lavoro di Fonseca sottolineando che tutti sono con lui. Insomma, il gruppo è interamente dalla parte del tecnico e questo fa aumentare, a 'Casa Milan', la fiducia che, con il tempo, le cose non potranno far altro che migliorare. Ora, però, come detto serve continuità e le prossime gare, tra Serie A e Champions League, saranno di vitale importanza per fare punti e per puntellare la panchina dell'ex Lille e Roma.