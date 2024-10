Sabato 19 ottobre , alle ore 18:00 , il Milan di Paulo Fonseca affronterà l' Udinese a 'San Siro' per la 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025 e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su come arrivano i rossoneri a questo importante appuntamento dopo la sosta del torneo per gli impegni delle Nazionali .

Milan, oggi riprende l'attività a Milanello con Fonseca

In Milanello erano rimasti in 7 e, pertanto, Fonseca aveva concesso tre giorni di riposo ai giocatori, fino a ieri pomeriggio. Il Milan tornerà ad allenarsi in mattinata nel suo centro sportivo. Gli infortunati, però, hanno proseguito il lavoro per recuperare dai rispettivi problemi e non hanno fatto vacanze.