Il Venezia deve essere il punto di svolta del Milan. Ad ora Fonseca bocciato

Attraverso un lungo articolo su La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza , ha analizzato il momento del Milan . I rossoneri non hanno ancora vinto in campionato e la pazienza dei tifosi sta finendo. Contro il Venezia deve esserci la svolta, il diavolo deve tornare a vincere per affrontare al meglio le sfide di San Siro con Liverpool e Inter .

Il periodaccio del 'diavolo'

Nell'articolo vengono paragonati i percorsi di Juventus e Milan... i bianconeri sembrano usciti dal tunnel degli ultimi anni con un gioco propositivo e fatto di idee. Mentre i rossoneri sembrano un cantiere in corso, come se mancasse sempre qualcosa. Nelle prime tre gare di campionato, il Milan ha concesso ben sei gol. Il grande problema si presenta vedendo in che modo sono stati presi questi gol, tutti con azioni simili. Il diavolo ha sicuramente da ricostruire, sperando di poter ripartire dai propri punti saldi. Quelli che dovrebbero essere due degli anelli portanti di Fonseca sono stati citati più per i comportamenti del cooling break rispetto che per le prestazioni in campo. Si tratta di Rafael Leao e Theo Hernandez. I due giocatori sono stati lontani dal gruppo squadra nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio, creando scalpore ovunque. Nonostante la società, l'allenatore e i giocatori stessi abbiamo smentito vari attriti, sembra che il Milan non sia nel migliore dei suoi momenti.