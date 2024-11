La difesa del Milan: un rompicapo da risolvere per Paulo Fonseca

Immaginate che la difesa del Milan sia come un cubo di Rubik. Sei facce, ognuna composta da nove quadrati, ognuno di colore diverso, mescolati in modo apparentemente caotico. L’obiettivo è riportare ogni faccia allo stesso colore, ma farlo richiede pazienza, strategia e precisione. In questa metafora, la difesa del Milan, con tutte le sue problematiche, sembra ancora ben lontana dal trovare la sua soluzione definitiva. Quando gli è stato chiesto se fosse “impazzito” per il lavoro da fare in difesa, Paulo Fonseca ha risposto in modo secco: «Ovviamente». La sua squadra sta cercando di sistemare una fase difensiva che sembra essere un rompicapo difficile da risolvere, dove ogni tentativo di ordine finisce per scivolare verso il caos.