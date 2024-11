Milan, una stagione di sofferenza con Fonseca — Le belle sorprese contro Inter e Real Madrid si sono incastonate in una serie di prestazioni negative. L'ultimo match, quello di 'San Siro' contro la Juventus, ha aumentato la percezione che il Milan, più che pensare allo Scudetto, deve pensare di iniziare a correre e di recuperare punti sulle cinque squadre che gli sono avanti, a + 6 (Juve) e + 9 (Atalanta, Inter, Lazio e Fiorentina).

Il Milan di Fonseca non ha vinto neanche il 50% delle partite giocate in campionato, appena 5 su 12. Un dato inquietante, visti anche gli oltre 70 milioni di euro investiti nel calciomercato estivo. Ma il Diavolo - ha commentato il 'CorSport' - non è mai stato realmente competitivo per l'alta classifica nella stagione in corso: nelle prime tre giornate era partito con due pareggi e una sconfitta contro Torino, Parma e Lazio.

Ora non soltanto la graduatoria del campionato è la fotografia di una brutta situazione, ma preoccupa anche il fatto che Fonseca non abbia ancora trovato l'assetto giusto del suo Milan. Non c'è identità. Contro la Juve Fonseca ha pure snaturato la filosofia del suo 'gioco dominante' per impostare una partita di contenimento e non di attacco. E i rivali si erano anche presentati a 'San Siro' falcidiati dalle assenze.

Media punti che ricorda quella di Giampaolo/Pioli nel 2019 — Insomma, una scelta che non ha pagato e che ha partorito, come unica palla-gol, un colpo di testa di Theo Hernández parato senza problemi da Michele Di Gregorio al 93'. Eppure doveva esser il match del rilancio: con Fonseca, a parte qualche eccezione (una su tutte, Tijjani Reijnders), molti giocatori del Milan stanno avendo un rendimento al di sotto delle loro reali qualità. In campo è un mezzo disastro.

Il Milan di Fonseca ha una media punti che ricorda la squadra gestita prima da Marco Giampaolo e poi da Stefano Pioli nella stagione 2019-2020, ha ricordato il quotidiano romano. Rispetto all'anno scorso mancano 7 punti in campionato (anche se il Milan di Fonseca ha una gara da recuperare contro il Bologna), mentre in Champions le cose sono diverse. Il Diavolo ha il destino nelle proprie mani. Riuscirà a non buttarlo via?