Il vero cambiamento, infatti, ha evidenziato il 'CorSport', è avvenuto nel rapporto tra gruppo squadra e allenatore . Fonseca, mercoledì scorso, dopo il k.o. interno in Champions League contro il Liverpool ( 1-3 ), aveva tenuto a rapporto tutti per un'ora e mezza. L'allenatore era convinto che fosse possibile ricucire, ovviare ai buchi tattici, trovare una soluzione condivisa e ripartire, con l'ausilio di un paio di scelte coraggiose.

Fonseca si era presentato al derby Inter-Milan professando fiducia, in conferenza stampa, per gli allenamenti "fantastici" fatti dalla sua squadra e ha avuto ragione. Dall'esultanza di tutta la panchina del Milan, con Fonseca, al gol-vittoria di Matteo Gabbia, si è capito come i giocatori siano dalla parte dell'allenatore. Da quanto fatto vedere in campo, poi, si è visto come i calciatori abbiano seguito i dettami tattici del tecnico.