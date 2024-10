Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Paulo Fonseca, che, secondo Francesco Ordine, giornalista che ha firmato l'articolo, "è tornato indietro, proprio come nel gioco dell'oca, quasi alla casella di partenza". Dopo la bella vittoria nel derby, infatti, il Diavolo ha perso contro il Bayer Leverkusen in Champions League e contro la Fiorentina in campionato. Restando a zero punti in Europa e vedendo scappare via il Napoli in Serie A.