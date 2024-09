Le prime tre partite di campionato hanno messo il Milan in una situazione difficile, e la pausa per le nazionali è un'opportunità per tirare il fiato, rivedere le strategie, identificare i problemi e trovare le giuste soluzioni. Paulo Fonseca ha deciso che era il momento di prendersi una pausa: dopo due giorni di riposo dopo Lazio-Milan, i giocatori rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali hanno svolto due allenamenti a Milanello tra martedì e mercoledì.