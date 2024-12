Milan, squalifica per Fonseca? Ecco l’idea del club per evitarla

Fonseca, infatti, aveva detto di aver avuto paura da subito per la designazione di La Penna, il quale, a suo dire, non avrebbe avuto rispetto del Milan per il modo in cui ha condotto la gara. Parole dure, acquisite immediatamente dalla Procura Federale , la quale nella giornata di ieri ha concluso le indagini.

L'allenatore del Milan, per la Procura FIGC, ha violato l’ articolo 23 del Codice della Giustizia Sportiva , che riguarda le dichiarazioni lesive: «Ai soggetti dell’ordinamento federale — recita l’articolo — è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA». Anche il Milan - ha evidenziato il 'CorSera' - è coinvolto per responsabilità oggettiva .

Milan-Genoa per i 125 anni del club senza il portoghese?

Ora bisognerà attendere l'esito delle sanzioni per Fonseca. Si va dalla multa alla squalifica. Il Milan, per il quotidiano generalista, potrebbe puntare ad un patteggiamento, con l'obiettivo di strappare una multa salata anziché un turno di stop. Anche perché domenica sera, a 'San Siro', ci sarà Milan-Genoa, gara in cui il club festeggerà i 125 anni e una celebrazione senza l'allenatore in panchina non sarebbe proprio il massimo.