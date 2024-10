Milan, Fonseca confermato. Ma bonus derby già esaurito — Una cosa, però, sembra certa: il 'bonus' che Fonseca aveva ottenuto vincendo il derby si è esaurito. Così come si è esaurita la pazienza dei tifosi del Milan, stanchi di continui ups & downs. Squadra che alterna ottime prestazioni a grandi flop, senza né equilibrio né continuità. Spesso anche all'interno di una stessa partita. Intanto il Napoli è scappato a + 5 in campionato e in Champions League i rossoneri hanno già perso due gare su due.

Quello che, però, preoccupa di più, nel Milan di Fonseca secondo il quotidiano generalista sarebbe "l’inquietante anarchia che sembra regnare dentro allo spogliatoio, più simile a una polveriera". Dopo il cooling break di Lazio-Milan, il tragicomico teatrino dei rigori in Fiorentina-Milan, con Christian Pulisic 'bullizzato' da Theo Hernández e Tammy Abraham. "Un serio episodio di insubordinazione sul quale non si può e non si deve transigere. Anche per una questione di immagine", il commento del quotidiano.

Fonseca, alla fine di Fiorentina-Milan, si è sfogato in tv, spiegando come il rigorista fosse lo statunitense e di essersi arrabbiato per le decisioni prese in campo dai giocatori. Nel tentativo di metterli spalle al muro, forse, ha peggiorato la situazione. Li aveva già strigliati nell'intervallo, ma, evidentemente, senza risultato. Il tecnico lusitano pretende di più dal suo Milan: lui, Fonseca, ha le sue colpe per questa situazione, ma i giocatori hanno le loro.

Tecnico e società dovranno farsi sentire con i giocatori — Starà, ora, a Fonseca ed alla società, a partire da Ibra, farsi sentire anche nei prossimi giorni. Anche con severità. Per il 'Corriere della Sera', visto come Theo Hernández abbia 'onorato' (eufemismo) la fascia di capitano in Fiorentina-Milan, andrebbe cambiata la storia dei capitani a rotazione. Sarebbe forse meglio sceglierne uno solo, dandogli fiducia e continuità. Magari uno come Álvaro Morata.

E poi, alla ripresa delle ostilità, il Milan se la vedrà in campionato contro Udinese a 'San Siro' e Bologna in trasferta (nel mezzo, la sfida interna di Champions contro il Brugge), prima del big match del 29 ottobre, in casa, contro il Napoli: al Diavolo di Fonseca servirà una reazione forte, ma servirà anche essere il Milan del derby altrimenti sarà un disastro.