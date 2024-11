Lì servirà un'altra vittoria, visto che è in programma Inter-Napoli , squadre che si toglieranno punti a vicenda. Il Milan di Fonseca dovrà cogliere l'occasione al volo per rientrare nel giro Scudetto . La posizione di Fonseca, dopo Real Madrid-Milan , è tornata salda, ha riferito il quotidiano generalista, dopo essere stata (giustamente) sotto esame.

Ma come ha ritrovato il Milan, il buon Fonseca? Con il self control. Non lo ha mai smarrito, neanche dinanzi le critiche, continuando a tenere fede alle proprie idee, ma correggendo gli errori. E ha incassato, negli spogliatoi del 'Bernabéu', anche lui - così come la squadra tutta - i complimenti del proprietario Gerry Cardinale.