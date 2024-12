Clamoroso Milan, via Fonseca per Conceicao: i dettagli del contratto

Milan, via Fonseca: Conceicao contattato già da qualche giorno

Conceicao, come si ricorderà, era stato uno dei candidati alla panchina del Milan prima che il Diavolo optasse per Fonseca. La cui ultima immagine 'di campo', in maglia rossonera, resterà dunque l'espulsione, al 40' del primo tempo di Milan-Roma 1-1, per le proteste contro l'arbitro Michael Fabbri in merito alla mancata concessione di un netto calcio di rigore ai rossoneri per il fallo di Niccolò Pisilli su Tijjani Reijnders.