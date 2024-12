Manca soltanto l'ufficialità, ma ormai è certo: esonero per Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra del Milan , come confermato dallo stesso tecnico lusitano, ieri notte, all'uscita da 'San Siro' dove si era disputata qualche ora prima la sfida di campionato contro la Roma . Al suo posto, un suo connazionale, il portoghese Sergio Conceicao .

Ex Porto, con cui ha vinto tanto, in Italia il padre dello juventino Francisco aveva giocato, a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' ha fornito gli aggiornamenti sull'arrivo - o, per meglio dire, sul ritorno - di Conceicao nel nostro Paese. Pronto per mettersi alla guida del Milan.