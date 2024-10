Milan, quale futuro per Camarda? Fonseca pensa alla mossa ‘a sorpresa’

Francesco Camarda sicuramente avrà ringraziato Paulo Fonseca , il tecnico che lo ha lanciato in Milan - Bruges e che gli ha dato fiducia nonostante la sua giovane età. L'aver assaporato la Champions League , con tanto di gol segnato e poi annullato dal VAR per una posizione di fuorigioco, potrebbero averlo fatto entrare in una nuova dimensione. Le prime reti da professionista le ha già segnate con il Milan Futuro , ma la prima squadra è tutta un'altra cosa. E ai piani alti si stanno sicuramente confrontando sulla possibile permanenza del classe 2008 con i grandi, anche nelle prossime settimane.

Milan, Camarda può rimanere in prima squadra: il piano di Fonseca è molto chiaro

A fare il punto della situazione è stato il quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, in casa Milan starebbero valutando di tenere Francesco Camarda in prima squadra. All'estero non ci sarebbero stati grandi dubbi, ma in Italia si va sempre un po' più cauti su queste cose. L'intenzione attuale è quella di averlo ancora per un po' a disposizione, anche per dargli la possibilità di apprendere qualcosa da Alvaro Morata. Solo il tempo ci dirà se e per quanto tempo potrà rimanere a contatti con i grandi e agli ordini di Paulo Fonseca.