Milan, furia degli arbitri contro Fonseca: vogliono la maxi squalifica

Gli arbitri, come scrive 'Il Corriere dello Sera' si aspettano una maxi squalifica di Fonseca per il suo sfogo dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta. Il portoghese ha attaccato La Penna per il mancato fischio sul gol di Charles De Ketelaere per il fallo del belga su Theo Hernandez. La palla passa alla Procura Figc, che però di solito procede solo in casi particolarmente gravi. Le parole pronunciate dall’allenatore hanno irritato i vertici arbitrali, che difendono a spada tratta il fischietto romano: per loro non c’era fallo e quindi il gol dell’1-0 era da convalidare.