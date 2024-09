Milan, 2 punti in 3 partite: un inizio così non si vedeva da 13 anni

Come scrive la Gazzetta dello Sport, due punti in tre partite segnano un avvio difficile per il Milan, una situazione piuttosto rara nella sua storia. L'ultimo episodio simile risale a 13 anni fa, quando la squadra campione d'Italia, allenata da Allegri, aveva ottenuto lo stesso risultato: 2-2 all'esordio a San Siro contro la Lazio, recuperando due gol di svantaggio (come i rossoneri di Fonseca contro il Torino); una sconfitta a Napoli per 3-1 (gol di Aquilani) e un pareggio in casa contro l'Udinese per 1-1, con El Shaarawy che aveva risposto al gol di Di Natale.