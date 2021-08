Milan, Florenzi: voglia di rompere con il passato e maglia numero 25

Alessandro Florenzi, nei calciatore del Milan, ha scelto il numero 25 come numero di maglia. L'ex Roma ha voglia di cambiare pagina

Alessandro Florenzi è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Milan. Dopo la rottura con la sua Roma, il giocatore ha indossato le maglia di Valencia e Psg. Un percorso che lo ha visto vestire, tranne nella sua parentesi spagnola in cui ha scelto la 25, la maglia numero 24. Una costante nella sua carriera. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport' Florenzi ritornerà ad indossare la maglia numero 25 in rossonero per due motivi: innanzitutto perché il 24 è saldamente impresso sulla schiena di Simon Kjaer, ma anche per una voglia manifestata di rompere con il passato. Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni