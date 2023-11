Scommesse, indagato Florenzi del Milan: ecco com’è saltato fuori il nome

La notizia dell'indagine su Florenzi, uscita a tarda sera da ambienti della Giustizia Sportiva , secondo il 'CorSera', al momento, non ha trovato conferma da fonti investigative . Resta, però, l'impressione che il giro di scommesse 'clandestine' sia ampio e che possa coinvolgere altri calciatori, dalla Serie A alle categorie inferiori.

Pare, insomma, che puntare fosse un vizio non comune ma comunque abbastanza diffuso. Se poi, eventualmente, si è commesso anche reato saranno le indagini ad accertarlo. Fagioli e Tonali, che scommettevano anche sul calcio, hanno già ricevuto una lunga squalifica . Gli investigatori sono arrivati ai calciatori seguendo i movimenti sulle piattaforme illegali mentre avevano puntato gli occhi su altri personaggi, sospettati di avere contatti con la criminalità e, forse, tra quelli che tenevano le fila delle piattaforme.

Su cosa avrebbe puntato Florenzi, nel caso, lo stabiliranno i prossimi accertamenti. Il Milan non ha voluto commentare la notizia: il terzino romano, classe 1991, ha giocato finora in stagione 13 partite con il Diavolo.