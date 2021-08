Milan, Florenzi pronto a sdoppiarsi: doppio ruolo in vista per il neo acquisto

Alessandro Florenzi è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. La duttilità dell'ex Roma permetterà a Stefano Pioli due soluzioni

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un approfondimento all'ormai nuovo acquisto del Milan Alessandro Florenzi . Manca soltanto l'ufficialità per il giocatore che, arrivato ieri a Milano, ha svolto il consueto iter prima di appare la firma sul contratto a Casa Milan. Da oggi il classe 1991 sarà a Milanello a disposizione di Stefano Pioli. L'allenatore sta già studiano delle soluzioni tattiche grazie ad una duttilità ormai nota. Florenzi può fare il terzino, ma all'occorrenza potrà anche giocare a centrocampo . Una sorta di vice di lusso per Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.

A Genova contro la Sampdoria, probabilmente, sarà già in panchina con i suoi nuovi compagni. Adesso il Campione d'Europa però dovrà mettersi al lavoro per entrare al meglio gli schemi della squadra. Le gerarchie sulla destra sembrano abbastanza definite, ma Pioli in passato ha dimostrato di sapere utilizzare tutte le risorse a disposizione. Florenzi ha tanta qualità e il Milan la qualità non può di certo rifiutarla. Milan, fumata grigia per il rinnovo di Kessie: ecco la richiesta del Presidente