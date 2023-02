Milan, ecco quando potrebbero rientrare Florenzi e Maignan

Alessandro Florenzi e Mike Maignan stanno meglio. Il Milan punta a recuperarli il prima possibile. Le date di rientro dei due giocatori

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando dei calciatori infortunati del Milan di Stefano Pioli, ha fatto un punto della situazione molto dettagliato. Alessandro Florenzi, assente da fine agosto, ha lavorato anche ieri in gruppo. Punta, pertanto, ad essere convocato per Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 18 febbraio alle ore 18:00.

Milan, Florenzi punta alla convocazione per Monza — Florenzi, come ricordato dal quotidiano torinese, ha svolto tutta la sessione di allenamento con i compagni di squadra, agli ordini del tecnico Pioli, disputando anche la partitella contro il Milan Under 18. Lavoro personalizzato, invece, per Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer, entrambi alla ricerca della forma migliore. Gli allenamenti di oggi e domani saranno importanti per capire se torneranno o meno in gruppo per il match di sabato oppure se punteranno la prossima partita contro l'Atalanta.

Per Maignan se ne riparla invece per Milan-Atalanta a 'San Siro' — Prosegue, poi, il lavoro di Mike Maignan, che ogni giorno alza un po' i carichi di lavoro. Per il portiere francese sarà importante la prossima settimana: potrebbe rientrare per Milan-Atalanta di domenica 26 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro'.