Milan, Florenzi: “Gioco pure al posto di Maignan. Sulla Roma…”

Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. Queste le sue dichiarazioni salienti

Renato Panno

Alessandro Florenzi è ufficialmente un giocatore del Milan. L'ex Roma si è presentato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni salienti riportate dal 'Corriere dello Sport.

Su Massara: "Conosco da tempo Massara e la sua insistenza e quella di Paolo Maldini sono state sicuramente un plusvalore. Mi hanno voluto tanto, questo per me è importante ed è quello che cercavo. Ho assaporato quello che è Maldini. E' una leggenda di questo club e ha un'aura uguale a quella che hanno a Roma Totti o De Rossi. Uomini così li chiamo intoccabili".

Sulla Roma: "La Roma ha fatto la sua scelta di mettermi da parte, dopo che sono tornato da campione d’Europa, ma la sua scelta penso che l’abbia fatta quantomeno due o tre anni fa. L’ho accettata un paio d’anni fa a malincuore perché tutti sanno che sono un tifoso della Roma, e non è un segreto, ma ora sono al Milan, in una società che ha avuto fiducia in me".

Sulla sue esperienze passate: "Il Valencia per motivi economici, ha dato via il suo capitano gratis vuol dire che erano motivi economici. Il Psg ha preso un giocatore al posto mio da settanta milioni di euro, mentre la Roma ha fatto questa scelta tecnica due anni fa, chiamiamola tecnica perché secondo me non lo è ma c’è qualcos’altro. Sento che non è solo una questione tecnica. L’ho accettata a malincuore ma non penso sia una sfiducia nei confronti del giocatore. Ho messo un ennesimo punto sulla Roma".

La sua determinazione: "Sono un giocatore che si è sempre messo a disposizione delle squadre in cui è andato. Se c'è bisogno sarò sempre presente, pure al posto di Maignan. Lo stemma che hai davanti viene prima del nome che hai sulle spalle".

Sulle sue condizioni fisiche: "Non credo di essere pronto per i 90 minuti, mi servirà un po' di tempo per assimilare forza fisica, ma sono sicuro che sarò pronto a breve. Sono comunque a disposizione del mister, che sia per 1 o 10 o 45 o 90 minuti".