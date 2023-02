Milan, Florenzi è guarito: deciderà Pioli se convocarlo per l’Atalanta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Alessandro Florenzi, difensore del Milan, sia totalmente guarito. Dopo l'allenamento di due giorni fa, svolto parzialmente in gruppo, ieri il terzino destro classe 1991, ex Roma, Valencia e PSG, ha svolto l'intera seduta con i compagni di squadra agli ordini di mister Stefano Pioli.