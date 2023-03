Milan, che flop il mercato estivo: dei nuovi arrivati si salva solo Thiaw

Il mercato estivo del Milan non ha dato i frutti sperati: dei nuovi arrivati si salva solamente il giovane difensore Malick Thiaw

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla del mercato estivo del Milan, veramente deludente fin qui. Tanti nuovi arrivati hanno deluso le aspettative, non ripagando l'investimento fatto dalla società nei mesi scorsi. Tra i calciatori che hanno deluso di più sicuramente c'è Divock Origi, arrivato per dare una mano ad Olivier Giroud. La società ha puntato sull'ex Liverpool in quanto si tratta ancora di un calciatore giovane ma dalla grande esperienza internazionale, invece una preparazione atletica compromessa da un infortunio non gli ha permesso di essere sempre a disposizione di Pioli. Solamente due gol e un assist per il belga, troppo poco per essere utile alla causa rossonera, tanto da essere stato superato addirittura da Ibrahimovic nelle gerarchie.

Il vero e proprio flop non può che essere Charles De Ketelaere. I tifosi del Milan si dividono tra chi gli dà ancora del tempo per esplodere e chi, invece, ha perso la pazienza. Di contro pesa la cifra sborsata dal club per acquistarlo dal Club Brugge: circa 35 milioni di euro. Finora l'investimento non ha ripagato, in quanto Charles non ha ancora segnato un gol con la maglia rossonera. Ci sono anche altri tre calciatori che, chi per un motivo e chi per un altro, non hanno reso finora. Si tratta di Vranckx, Adli e Dest, tre calciatori praticamente mai utilizzati se non a inizio stagione.

L'unico dei nuovi arrivati che sta funzionando è Malick Thiaw. Le sue ottime prestazioni con il Milan gli hanno consentito di essere convocato per la prima volta dalla nazionale tedesca. Arrivato dallo Schalke 04 per soli cinque milioni di euro, in questa stagione ha disputato 9 partite e si è contraddistinto nei due match di Champions League contro il Tottenham. L'ultima partita contro l'Udinese non è andata bene, ma questo è un discorso che si allarga a tutta la squadra e non solamente al singolo giocatore. Calciomercato Milan, Maldini e Massara ripensando ad un vecchio obiettivo.

