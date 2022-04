Milan-Fiorentina, lo stadio di ‘San Siro’ sarà sold out | Serie A News

Domenica alle ore 15:00 si giocherà Milan-Fiorentina a 'San Siro'. Si prevedono ben 75mila spettatori allo stadio di San Siro

Daniele Triolo

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola, lo stadio sarà tutto esaurito. Entusiasmo e passione alle stelle per i tifosi rossoneri, che occuperanno, dunque, i 75.817 posti della capienza di 'San Siro'.

Uno spettacolo mai visto in questo campionato: va ricordato, infatti, come Milan-Fiorentina sia soltanto il terzo match a 'San Siro' con lo stadio aperto al 100% dopo mesi e mesi di 'strette' per via delle norme di contrasto al CoVid. Il popolo rossonero ha fame di calcio e intende sospingere Zlatan Ibrahimović e compagni verso un successo per mantenere vive le speranze di Scudetto.

'San Siro' per Milan-Fiorentina registrerà, dunque, il record stagionale per le gare interne del Diavolo 2022-2023. Il 'sold out' contro i viola di Vincenzo Italiano supererà i 70.529 spettatori di Milan-Genoa del 15 aprile ed i 68.136 di Milan-Bologna del 4 aprile. Si prevede il pienone, con probabile tutto esaurito, anche per Milan-Atalanta di domenica 15 maggio, ore 18:00. Milan, non solo Sanches: ecco il 'piano B'! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI